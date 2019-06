Aleix Espargaró: "Punto sempre al top-10"

Il calendario MotoGp 2019 porta il circus a Barcellona, per il Gran premio di Catalogna. Un impianto moderno, completamente riasfaltato e riconfigurato nel 2018, caratterizzato da cambi di pendenza, curve veloci e un lungo rettilineo da oltre mille metri.

"Dopo il Gran premio di casa per Aprilia arriva il Gran premio di casa per me. Il nostro primo target rimane, come sempre, la top-10. Un risultato che in gara mostriamo di meritare, alla domenica mi sento veloce e riesco a tenere un buon passo, mentre abbiamo qualche difficoltà in più in qualifica. Proprio per questo dobbiamo lavorare sulla costanza, arrivare in gara forti e con un buon passo, per giocare le nostre carte" ha detto Aleix Espargaró.

SPORTAL.IT | 12-06-2019 14:46