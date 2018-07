Aleix Espargaró: "Sempre forte al Sachsenring"

La MotoGp 2018 si prepara ad affrontare, per il nono appuntamento stagionale, il tracciato più corto del calendario. Saranno infatti i 3.671 metri del Sachsenring, in Germania, a ospitare la prossima tappa della classe regina, l'ultima prima della breve pausa estiva. Un circuito decisamente particolare: con sole 3 curve a destra e ben 10 a sinistra, la pista tedesca richiede un grande sforzo a tecnici e piloti per trovare il setup ideale.

Lo scorso anno l'Aprilia Racing Team Gresini fu tra i protagonisti in Germania, con Aleix Espargaró che chiuse la gara al settimo posto dopo aver stazionato stabilmente tra i primi 5 nei turni cronometrati e aver centrato la terza fila in partenza.

"Nell'ultima gara prima della pausa estiva il mio obiettivo è di portare a casa un buon risultato. Ad Assen siamo stati competitivi per tutto il weekend, l'unica sessione che ci è mancata è stata la gara. Il Sachsenring non è il mio circuito preferito quanto a layout ma ci sono sempre andato piuttosto forte, anche lo scorso anno ho concluso settimo con un ottimo passo" osserva il catalano.

SPORTAL.IT | 10-07-2018 11:10