Aleix Espargaró 'sfida' Marc Marquez

"Con l’Aprilia Marc Marquez non vincerebbe. Eppure è il miglior pilota della storia, ma la moto che ho usato quest’anno non era neanche da podio". E’ l’amara considerazione fatta da Aleix Espargaró, stando a quanto si legge su ‘Marca’.

"In Malesia ho corso una delle gare più dure della mia vita, ho sofferto molto in accelerazione, dobbiamo migliorare il motore. Nel 2017 avevamo una moto competitiva, quest’anno no. Dobbiamo fare il meglio possibile a Valencia e cercare di entrare tra i primi dieci nella classifica generale. Non era l’obiettivo di inizio anno, comunque. E nel 2019 dobbiamo migliorare molto" aggiunge il catalano, che avrà Andrea Iannone come compagno di squadra.

SPORTAL.IT | 07-11-2018 17:55