Aleix Espargaró vota Andrea Dovizioso

In un'intervista per GPOne.com, Aleix Espargaró ha parlato dei quattro giorni di test fra Valencia e Jerez e degli ultimi ritocchi alla RS-GP 2020.

"Ho parlato della nuova moto con Romano e penso che abbia avuto delle buone idee, era necessaria una rivoluzione perché eravamo arrivati al limite della moto attuale. All'interno cambierà tutto: soprattutto il motore, poi il telaio, l'elettronica e la posizione di guida".

Infine, ha svelato un retroscena sul suo pilota preferito: "Dovizioso è il mio pilota preferito nel paddock, sia come persona che per il suo metodo di lavoro. Tutti parlano di Marquez e Valentino, ma quello che ha fatto Dovi è impressionante. E' salito su una Ducati non competitiva e l'ha portata alla vittoria. L'unico suo problema è che si sta confrontando con il migliore pilota della storia, arrivare 2° è come vincere il titolo".

SPORTAL.IT | 26-11-2019 16:00