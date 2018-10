Alejandro Valverde non si ferma più

Alejandro Valverde, campione del mondo in carica di ciclismo su strada, ha parlato al termine della Milano-Torino che ha chiuso in terza posizione. "Sono contento di questo podio alla Milano-Torino. "Sapevo sarebbe stato molto difficile vincere. Stavo bene sul primo passaggio da Superga e ho voluto rompere gli indugi per provare a farlo, forse sarebbe stato meglio stare un po' più al coperto. Comunque sia andata, mi sono divertito" ha evidenziato lo spagnolo poco dopo avere tagliato il traguardo.

"Thibaut Pinot oggi era molto forte, così come Miguel Angel Lopez – ha aggiunto Valverde -. Senza la caduta i due si sarebbero dati più battaglia. Il mio risultato odierno mi fornisce fiducia per Il Lombardia di sabato. Vincerlo? Non lo so ma ho buone gambe".

"Arrivare prima del campione del mondo è sempre un bel risultato" ha invece raccontato Pinot, soddisfatto per avere messo il proprio nome sull’albo d’oro di una classica del ciclismo italiano.

SPORTAL.IT | 10-10-2018 19:00