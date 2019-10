Aleksandar Djordjevic vince e s'arrabbia

La vittoria su Andorra alla prima stagionale in Eurocup non basta ad Aleksandar Djordjevic.

Nonostante l'84-72 finale il coach della Virtus Bologna non risparmia critiche ai suoi, dovute ad un avvio di partita troppo morbido: "Grazie ai tifosi per l’aiuto che ci hanno dato, vincere in EuroCup è sempre bello, ma non abbiamo iniziato bene, li abbiamo sottovalutati – ha dichiarato il serbo – Poi siamo migliorati in difesa e le cose sono migliorate, la lezione ci sarà utile per il futuro. Spero non capiti di nuovo, non dobbiamo pensare alle aspettative che ci sono su di noi".

SPORTAL.IT | 16-10-2019 00:14