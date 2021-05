Aleksandar Kolarov verso l'addio all'Inter, ma non all'Italia

Acquistato su espressa richiesta di Antonio Conte che ne ha sempre apprezzato qualità tecniche, duttilità tattica e carisma, Aleksandar Kolarov ha trovato pochissimo spazio nella stagione dell’Inter, finendo presto ai margini delle gerarchie del tecnico salentino.

A scadenza di contratto a giugno, l’esperto difensore serbo non dovrebbe restare a Milano, ma le offerte per rimanere in Serie A non mancano.

Secondo quanto riferito dal portale serbo ‘Mozzartsport’, infatti, a Kolarov sono interessate Bologna e Verona, squadre allenate, almeno per il momento, da tecnici di matrice slava: Sinisa Mihajlovic, connazionale di Kolarov, e il croato Ivan Juric.

OMNISPORT | 02-05-2021 12:05