Aleksej Nikolic dice addio a Treviso. Lo sloveno si augura di giocare in Eurolega con il Partizan Belgrado. Ne ha parlato a ‘La Tribuna’.

“E’ una grande esperienza, molto positiva. Sono orgoglioso e fortunato di aver giocato per questa società: una dirigenza che ha sempre saputo cosa fare, consapevole della propria dimensione, mai una parola in più – ha detto -. Il mio pensiero è già rivolto alla prossima stagione, vedremo se il Partizan parteciperà alla Eurocup o alla Euroleague ma giocare comunque una Coppa europea era ed è il mio desiderio principale per il futuro. Di certo c'è che a Treviso non giocherò più”.

SPORTAL.IT | 11-05-2020 10:28