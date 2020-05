Alena Seredova mamma, l'annuncio: "A volte i sogni si avverano"

Alena Seredova sarà stata colta di sorpresa. E di gioia, perché oggi 19 maggio è nata la sua bambina. Con una foto pubblicata su Instagram e una dida dolcissima ha annunciato l’arrivo della sua terza figlia: “A volte i sogni si avverano. Benvenuta principessa”.

Alena Seredova mamma di una bimba: mistero sul nome

La modella ceca, ex moglie del portiere della Juventus Gigi Buffon, ha comunicato dell’arrivo della sua bimba senza svelare il nome della piccola, primogenita nata dal suo legame con Alessandro Nasi. Nonostante l’insistenza, la Seredova aveva preferito non rispondere alla domanda e mantenere il riserbo sulla scelta del nome della nascitura, che entrerà a far parte di una notevole famiglia allargata.

Una splendida famiglia allargata

Oltre ai due bambini, Louis Thomas e David Lee (nati dall’unione tra la Seredova e Buffon), il portiere ha avuto un altro figlio dalla sua relazione con la giornalista e conduttrice televisiva Ilaria D’Amico, Leopoldo Mattia.

Il fiocco rosa sarà dunque appeso al portone di casa Seredova-Nasi con largo anticipo rispetto al previsto. Come aveva dichiarato la stessa Alena, il termine sarebbe dovuto essere il 2 giugno prossimo, invece la bambina ha deciso di nascere con qualche giorno di anticipo.

VIRGILIO SPORT | 19-05-2020 17:51