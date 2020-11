Alena Seredova positiva e sintomatica: messaggio di solidarietà

Anche per Alena Seredova, compagna di Alessandro Nasi ed ex moglie del portiere della Juventus Gigi Buffon, purtroppo l’esito del tampone a cui si è sottoposta ha dato il risultato insperato. Alena è positiva e, come racconta lei stessa in un post su Instagram assai diretto, ma di estremo coraggio accusa i sintomi tipici del Covid-19.

Il post e l’immagine di Alena Seredova positiva

“Positiva e sintomatica.

Nonostante sia stata davvero molto attenta ho incontrato questo sgradito inconveniente.

Sono a casa isolata e spero che tutto questo passi presto…

Per me e per tutte le persone più in difficoltà di me.

Teniamo duro ! 🍀❤️”

Un messaggio, il suo, di conforto e di incoraggiamento verso quanti come lei pur ricorrendo alle precauzioni indispensabili e indicate dalle linee guida, come distanziamento sociale, ricorso ai dpi e lavaggio frequente delle mani, sono rimase vittima di questo virus subdolo e strisciante che si insinua in maniera molto repentina e aggressiva, spesso.

Il suo annuncio arriva a poche ore dall’importante campagna lanciata da Lapo Elkann, cugino di Nasi, in collaborazione con la FIFA proprio a sostegno delle famiglie colpite dal Covid-19, sostenute già durante il lockdown dalla Fondazione Laps.

Alena Seredova in isolamento domiciliare

Secondo quanto spiega la stessa Alena, al momento le sue condizioni la costringono in isolamento domiciliare, in una ala apposita del nuovo appartamento di Torino dove si è trasferita con la sua famiglia, insieme al fidanzato Alessandro Nasi e ai tre figli, Louis Thomas e David Lee Buffon e l’ultima nata, la piccola Viviene Charlotte di pochi mesi.

Solo due giorni fa, l’ultimo post su Instagram di Alena ritraeva la terzogenita nel bagnetto, sorridente. Nulla, insomma, che lasciasse presagire preoccupazione o un qualche segnale. Poi nel pomeriggio di venerdì 13 novembre il responso positivo al tampone e la decisione, di Alena, di rendere pubblica la notizia con un post di sostegno e di conforto nei confronti di quanti, come lei, stanno affrontando questa malattia, dal fronte del Covid.

VIRGILIO SPORT | 13-11-2020 17:23