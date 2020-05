Alena Seredova si gode la serenità riconquistata con Vivienne

Il sorriso non lascia trapelare la fatica del parto e l’ansia che – a tratti – ha accusato negli ultimi tempi a causa dell’emergenza Covid e che ha coinciso con gli ultimi mesi di gravidanza, per Alena Seredova.

La sua piccola Vivienne Charlotte è arrivata con qualche giorno in anticipo, rispetto al termine, ma sia la mamma sia la piccola sono in perfetta forma e sono già pronte ad affrontare una giornata di sole, provviste degli occhiali da sole giusti.

Alena Seredova e Alessandro Nasi, genitori felici di Vivienne Charlotte

Alena ha deciso di pubblicare questo scatto, molto spontaneo, con in braccio la sua piccola ormai nata una settimana fa e di far seguire una foto altrettanto intima che ritrae la culla che hanno preparato per l’arrivo della primogenita avuta dal manager Alessandro Nasi.

Momenti di serenità familiare: questo è quanto la Seredova vuole comunicare attraverso Instagram, social su cui è molto attiva, e con ciò il calore che la bimba ha portato nel suo nido. Anche l’ultima immagine postata ne è una conferma: i fratelli maggiori, Louis Thomas e David Lee, nati dal matrimonio con Gianluigi Buffon, stringono Vivienne con indosso la sua maglietta della Juventus.

Passione Juventus, passione di famiglia per Alena Seredova

Una passione comune e importante, per i due ragazzi, che stanno imparando a conoscere la sorellina, appena entrata nella loro famiglia allargata. La squadra che, tra l’altro, è nel cuore anche del papà della bimba: Alessandro Nasi, infatti, è cugino di Lapo e John Elkann ed Andrea Agnelli.

Anche Gigi Buffon, il loro papà, e la nuova compagna, Ilaria D’Amico, hanno un figlio: Leopoldo Mattia, nato a Milano nel 2016. Un fratellino amato e atteso, con cui hanno trascorso parte della quarantena quando si sono trasferiti nella dimora toscana di famiglia con Gigi e la D’Amico.

Ma stavolta, con Vivienne, per loro si apre un capitolo nuovo: la convivenza vera e propria con la sorellina

