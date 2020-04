Alena Seredova svela i suoi timori su attesa, figli e Covid-19

Mentre il suo ex marito, il portiere della Juventus e della Nazionale Gigi Buffon, sta trascorrendo la quarantena con la compagna, la giornalista Ilaria D’Amico, e i loro figli, per lei questo isolamento ha implicazioni più complesse. Alena Seredova è in attesa della sua bambina, che dovrebbe nascere a giugno, ed è il sigillo che ha messo su una relazione che aveva iniziato nella diffidenza verso chi oggi la accompagna verso la terza maternità. Il suo compagno, Alessandro Nasi, cugino di John e Lapo Elkann, ha scansato via le riserve che Alena nutriva dopo il tradimento e la rottura con Buffon.

In più di una circostanza, la Seredova ha ammesso di aver ignorato l’epilogo a cui stava andando incontro il suo matrimonio e ha commentato il suo stesso stupore. Oggi è felice, ma soffre dell’ansia comune alle madri che oltre alle incognite legate alla gravidanza e al parto scaturiscono dall’emergenza legata al Covid-19.

Lo stato d’animo di Alena Seredova

“Diciamo che non è il momento migliore, ma non è che l’abbiamo scelto…” ha spiegato. “Se è vero che questa è l’occasione per apprezzare e godersi le cose belle della vita, noi ne abbiamo una bellissima”. “Mi sento assolutamente serena. Forse perché vivere una cosa così bella rende il mondo meno brutto e questo momento meno triste”. I suoi figli maggiori, almeno per il momento, sembrano tranquilli all’idea di un nuovo arrivo in famiglia, anche se la Seredova aspetta a cantare vittoria: “Non si rendono molto conto di quel che accadrà… La sorella non è ancora una presenza, e credo che lo sarà solo quando la vedranno. Allora saprò dire come l’hanno presa”.

Il rapporto con i figli

“I miei figli – racconta la Seredova – non sono abituati a questi tempi lunghi e ai ritmi rallentati”. Per questo Alena ammette di stare cercando in tutti i modi di tenerli occupati, prima che la sorellina entri a far parte della loro vita, anche se “per loro non è ancora una presenza”.

Una grande famiglia allargata

Appena può, la Seredova gioca con i propri bimbi: “Non sono una di quelle mamme che non si gode i figli o che appena può non li considera. Diciamo che non avevo bisogno del coronavirus per stare di più con loro”, ha raccontato. I due bambini compatibilmente con i reciproci impegni e le restrizioni in vigore, trascorrono parte della quarantena con il papà in Toscana, che sta vivendo lì con la D’Amico, il figlio Rocco e il loro Leopoldo Mattia.

VIRGILIO SPORT | 16-04-2020 15:46