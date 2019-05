Alesi: "Con Lauda mi sono divertito"

"Quando guidavo per la Ferrari, Montezemolo ha ingaggiato Niki Lauda per darci una mano visto che eravamo in un periodo un po' difficile e ricordo che quando l'ho visto entrare nel box ero scioccato, perché era una persona che aveva questa presenza pazzesca, era rispettato da tutti e sapeva chiedere le cose giuste ai piloti e agli ingegneri e capace di creare un gruppo. Mi sono divertito tantissimo nei due anni che ho potuto lavorare con lui". Jean Alesi, l'ex pilota della Ferrari ricorda così a Sky Sport24, Niki Lauda, scomparso nella notte a 70 anni.

"Come pilota era diverso rispetto a quelli dei nostri tempi. All'epoca si rischiava la vita e parlando del suo incidente è stato un miracolato. Era diverso, indirizzava la squadra nella direzione giusta" aggiunge il francese, sottolineando come l'assenza di Lauda peserà nell'attuale Formula 1.

SPORTAL.IT | 21-05-2019 19:00