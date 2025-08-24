Alessandra Mao, la nuova Pellegrini sbriciola i record di Federica: bronzo ai Mondiali! Oro a super D'Ambrosio

Tempo strabiliante per la giovanissima promessa veneta nei 200 stile libero: polverizzati i primati juniores e cadetti della Divina. Mentre Carlos domina i 100.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Federica Pellegrini è stata la prima ad azzardare per lei paragoni importanti e impegnativi. E Alessandra Mao sta ripagando in pieno la fiducia e le aspettative della Divina, oltre che di numerosi appassionati che la seguono con affetto. Anzi, la giovane nuotatrice veneta sta andando addirittura decisamente più veloce rispetto a “Fede”. Almeno, rispetto ai tempi stabiliti dalla fuoriclasse di Mirano alla sua età. Ai Mondiali juniores di Otopeni, ad esempio, Mao ha migliorato i primati nazionali juniores e cadetti, stabiliti proprio da Pellegrini, di circa un secondo. Facendo registrare l’ennesimo exploit di una carriera appena agli albori, ma straordinariamente promettente.

Nuoto, Mondiali juniores: terzo posto per Alessandra Mao

Mao ha illuminato l’ultima giornata di gare nella piscina romena. Dopo i record “Ragazze” nei 50 e nei 100 stile libero, la 14enne veneta ha deciso di esagerare nella finale dei 200, chiusa con un incredibile terzo posto al cospetto di avversarie ben più grandi di lei, ma soprattutto con un tempone strabiliante: 1’57”00. Davanti a lei la cinese Yang Peiqi col record dei campionati: 1,56”25. Poi la statunitense Rylee Erisman in 1’56”76. Nella stessa finale sesta posizione per un’altra giovane nuotatrice italiana di cui si dice un gran bene, Bianca Nannucci, che ha chiuso col crono di 1’59”64.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

I record di Alessandra Mao: un secondo meglio di Pellegrini

Quella di Mao a Otopeni è stata la seconda prestazione di tutti i tempi sulla distanza per l’Italia. Il primato precedente per la categoria juniores era l’1’58”02 di Federica Pellegrini alle semifinali di Atene 2004. Per la categoria cadetti di 1’57”92. Entrambi stabiliti anni e anni fa da una giovanissima Divina. Il primato personale di Alessandra Mao, invece, era di 1’58”86. Nell’occasione più importante la giovane promessa del nuoto italiano si è dunque migliorata di quasi due secondi. Uno scatto da gigante, favorito probabilmente dalla possibilità di “correre” sulle avversarie, dando vita ad avvincenti duelli spalla a spalla.

Incanta pure Carlos D’Ambrosio: altro oro nei 100 stile libero

Insomma, inevitabili anche nei prossimi giorni i paragoni e gli accostamenti con Federica per Alessandra Mao, che ha comunque dimostrato di saper convivere piuttosto bene con paragoni ed etichette. Chi ha dato prova, ancora una volta, di non risentire dell’emozione è anche lo scatenato Carlos D’Ambrosio, che ha aggiunto i 100 stile libero alla personalissima collezione mondiale romena. Per lui medaglia d’oro col tempo di 47”88, exploit che si aggiunge al fantastico bronzo nei 50 sl e al titolo iridato vinto nei 200, con tanto di ritocco del record italiano. Una splendida doppietta 100-200, per un altro giovane fenomeno dello sprint azzurro.