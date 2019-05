Alessandro Calori è pronto per ripartire

Dopo il Bari, anche il Cesena, l’altra grande esclusa dal calcio professionistico nella scorsa stagione, sta per tornare in Serie C. Ai romagnoli per festeggiare basterà conquistare un punto nell’ultima giornata contro il Giulianova e allora già si pensa al futuro.

Il tecnico Giuseppe Angelini, ex giocatore del Cesena, non dovrebbe essere confermato. Per la sua sostituzione, come riporta 'Tuttoseried.com', si punterà su un tecnico di esperienza.

Il primo nome sul taccuino della società è quello di Alessandro Calori, reduce quest’anno dalla breve esperienza alla Ternana (appena sei partite senza vittorie), ma che in C ha allenato anche il Portogruaro, portato in B nel 2010, e il Trapani nella scorsa stagione, chiusa al terzo posto.



SPORTAL.IT | 03-05-2019 21:38