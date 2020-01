Alessandro Frosini va giù piatto: "Stiamo facendo schifo"

Parole di fuoco di Alessandro Frosini al termine della gara persa in casa con Brescia.

"Brescia ha fatto la propria partita, mentre io sono sconvolto per la debolezza mentale di questa squadra che spesso non mette il corpo, a differenza di quanto hanno fatto gli avversari. La nostra squadra non ha ancora capito come si gioca, dobbiamo guardarci alle spalle e non pensare ai playoff. Tutti siamo in discussione, perché stiamo facendo schifo. Non puoi finire sotto di 17, non giocando e poi in 5 minuti recuperare. Questi repentini cambi vogliono dire che i giocatori non sono ancora pronti" si legge su Reggionline.com

SPORTAL.IT | 12-01-2020 12:11