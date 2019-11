Alessandro Gentile batte cassa con l’Estudiantes Madrid. "Come fanno a prendere giocatori nuovi e a non pagare quelli dell’anno scorso?" il commento a un post dell’ACB in cui veniva annunciato l’approdo di Toney Douglas nella formazione della capitale spagnola.

Gentile ha poi spiegato di non avercela assolutamente con i tifosi dell’Estudiantes

SPORTAL.IT | 28-11-2019 11:41