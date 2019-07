“Onestamente mi piacerebbe continuare il mio cammino all’estero. Questo non preclude il mio ritorno in Italia, ma mi piacerebbe proseguire quel percorso già iniziato”. Alessandro Gentile, interpellato da Superbasket, non si è sbilanciato più di tanto sul proprio futuro.

Panathinaikos, Hapoel Gerusalemme ed Estudiantes le squadre non italiane nelle quali ha giocato il campano, 27 anni da compiere a novembre.

SPORTAL.IT | 23-07-2019 16:52