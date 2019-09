Alessandro Gentile giocherà a Trento

Alessandro Gentile è un nuovo giocatore di Trento. Lo assicura la 'Gazzetta dello Sport'.

"La 26enne ala azzurra in questa stagione giocherà dunque alla corte di coach Brienza dopo che in estate aveva avuto numerosi contatti con la Virtus Bologna e il suo passaggio alla corte del club emiliano sembrava potesse concretizzarsi. Dopo la sua lunga permanenza a Milano (dal 2o11 al 2017), Gentile negli ultimi 2 anni ha cambiato spesso squadra passando dal Panathinaikos al Hapoel Gerusalemme passando per la Virtus Bologna (2017-2018) e nell’ultimo campionato l’Estudiantes" si legge sulla 'Rosea'.

SPORTAL.IT | 25-09-2019 14:32