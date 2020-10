Alessandro Gentile: "Io non sono falso"

Alessandro Gentile è pronto alla seconda esperienza in Spagna, all’Estudiantes di Madrid: “Vedremo se rimarrò tutta la stagione. Io aspiro sempre al massimo, a essere la migliore versione di me stesso. Se mi chiedi se mi piacerebbe giocare in Eurocup o Eurolega, la risposta è sì”, sono le parole a Marca.

Sulle critiche al suo carattere: “Non ho un cattivo carattere, sono una persona che parla in faccia, non mi piace essere falso. Chi mi è vicino lo sa, nel basket come nella vita provo ad essere la persona migliore. Io sono così, se non piaccio a qualcuno, cosa ci posso fare”.

OMNISPORT | 07-10-2020 13:13