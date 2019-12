Alessandro Gentile non dimentica la Virtus

Con il Corriere del Trentino Alessandro Gentile ha parlato anche della sua esperienza alla Virtus Bologna. "E’ stata importante – ha evidenziato -. Era una neopromossa ed era molto diversa da quella di oggi. Ci sono sfuggiti i playoff all’ultima giornata ed è stato un peccato, ma dopo una stagione con tanti problemi. Mi resta un ottimo ricordo di quell’ambiente e del PalaDozza".

"Trento mi ha cercato e voluto con forza. Sono contentissimo così. Giochiamo nell’EuroCup, è un passo avanti rispetto all’anno scorso all’Estudiantes dove non ho giocato in Europa. I miei obiettivi per il futuro restano ambiziosi, senza ossessioni" ha aggiunto il campano.

SPORTAL.IT | 05-12-2019 11:22