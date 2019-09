Alessandro Gentile promette il meglio

Il nuovo arrivato in casa Dolomiti Energia Basket Trentino, Alessandro Gentile, è stato presentato oggi alla stampa nella Sala Conferenze di Trentino Marketing e nel pomeriggio ha sostenuto il primo allenamento con la sua nuova squadra.

“Prima di tutto voglio ringraziare tutti per le belle parole e per il caloroso benvenuto della città e di tutti all’interno del club – ha detto l’ex Olimpia Milano e Virtus Bologna -. Perché ho scelto la Dolomiti Energia? Beh, la risposta è semplice: perché Trento in questi anni si è contraddistinta per serietà, risultati, professionalità, capacità di creare e portare avanti con coerenza un progetto tecnico e societario. Questo è il motivo principale che mi ha indotto a scegliere l’Aquila: è una società ambiziosa che punta in alto e che vuole crescere giorno dopo giorno, anno dopo anno. Io in questo progetto ci credo, il contratto biennale che ho firmato rappresenta anche la mia voglia di mettermi in gioco per fare assieme a questo club grandi cose in Italia e in Europa. Fisicamente mi sento bene, sono pronto a mettermi al lavoro in palestra e conoscere meglio coach e compagni”.

SPORTAL.IT | 26-09-2019 18:20