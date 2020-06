"Non è una questione legata alle coppe. E' presto per fare annunci, non ho ancora parlato con Trento". Alessandro Gentile, intervistato da L'Adige, fa capire di non avere ancora preso una decisione sul proprio futuro.

"E' giusto che il basket lasci spazio a cose pù importanti, ma speriamo di tornare a giocare il più presto possibile" aggiunge il casertano.

SPORTAL.IT | 08-06-2020 10:15