Alessandro Gentile: "Va cancellato tutto"

Alessandro Gentile in un'intervista al sito greco SDNA ha descritto la situazione in Italia, in piena emergenza Coronavirus: "Non credo che la stagione possa continuare. Capisco ciò che ne conseguirà dal punto di vista economico, ma la salute viene prima di tutto. Se parliamo di pallacanestro e del campionato, è una mancanza di rispetto verso ciò che sta succedendo intorno a noi. Dobbiamo pensare alle persone che stanno lottando per sopravvivere negli ospedali. Dobbiamo pensare a loro e quelli che li aiutano. Per me bisogna cancellare tutto anche se sarà un brutto colpo economicamente. Lo capisco ma la salute viene prima dello sport e di qualsiasi altra cosa".

"Un consiglio per i greci? State a casa il più possibile. Dovete prendere esempio da ciò che è successo in Italia. Noi abbiamo sottovalutato il problema e ora la situazione è complicata. Spero che la Grecia possa far si che ciò non accada", le parole del giocatore di Trento.

SPORTAL.IT | 24-03-2020 08:47