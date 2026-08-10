Prossimo concorrente dell'edizione di Ballando con le Stelle che andrà in onda su RaiUno dal 3 ottobre, ha un passato glorioso oltre che una già notevole esperienza televisiva

Alessandro Matri, a distanza dalla partecipazione della compagna Federica Nargi, e Aurora Ramazzotti sono i primi concorrenti ufficiale della prossima edizione di Ballando con le stelle che, ancora una volta, ha scelto l’annuncio social. L’ex calciatore ha confermato la sua partecipazione al talent show, proseguendo così l’opera di Nargi (candidata alla vittoria fin dalle prime puntate) e del legame che quel palcoscenico ha sempre avuto con i protagonisti e le protagoniste dello sport. Per la figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti, fresca sposa, l’ufficialità è arrivata qualche ora più tardi attraverso un post congiunto. Alessandro Matri sembra aver preso seriamente il nuovo impegno.

L’annuncio di Matri a Ballando con le Stelle

Matri, ex attaccante di Milan e Juventus e talent di DAZN, ha scelto di stare al gioco e di incominciare i primi passi proprio con Federica la quale ha conquistato un pubblico inedito per lei che, grazie alla partecipazione come velina a Striscia la Notizia in anni diversi ha conquistato la popolarità. Poco dopo questo annuncio, tocca a Aurora Ramazzotti conferma i rumors che la riguardavano e che mettevano in evidenza la sua prossima presenza in Rai.

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Nelle immagini del video condiviso su Instagram, si vede Matri provare qualche passo da solo, finché non sopraggiunge Nargi con un miniabito da ballo nero con le frange e, memore, dell’apprendimento, dimostra le competenze acquisite nei mesi della sua partecipazione.

Chi sarà la maestra di Matri?

La stessa Nargi, infatti, era tra le più probabili vincitrici di quella edizione che la vide sul gradino più basso del podio, 3° classificata. Proprio nel video social, Federica si è rivolta a Matri lanciando la domanda clou di questa mattina: “Trovati un’altra maestra”, la minaccia di Nargi.

In effetti la domanda è lecita: chi accompagnerà in questa nuova esperienza televisiva l’attaccante? Nulla ancora è giunto, a livello di conferme.

i nomi degli altri concorrenti oltre Aurora Ramazzotti

Tanti gli altri nomi, poi, che continuano a circolare sui possibili concorrenti: Jimmy Ghione, Riccardo Rossi, Eugenio Finardi, Anna Safroncik, Noemi Bocchi (come annunciato dal settimanale Oggi), Alberto Ravagnani. Da qui alla conferenza stampa ufficiale, ce ne saranno altri.

Intanto soffermiamoci su Alessandro Matri che si concede a un talent show, nonostante gli impegni come opinionista: una scelta intrapresa dopo aver maturato la sua decisione sul ritiro dal campo.

La carriera di Alessandro Matri

Classe 1984, Matri è nato a Sant’Angelo Lodigiano il 19 agosto ed è cresciuto a Graffignana in provincia di Lodi. Proprio nella provincia lombarda è incominciata la sua avventura sportiva prima nel ciclismo e poi nel calcio quando, da bambino e appassionato di bici, entrò nella Pedale Graffignanino, per lasciare poi a favore del calcio. Centravanti classico, fisico imponente ma veloce e molto capace sul piano tecnico la carriera da calciatore iniziò nella squadra della Virtus Don Bosco di Graffignana per poi passare al Fanfulla e in seguito, all’età di 11 anni, nelle giovanili del Milan, dove è rimasto fino all’età di 20 anni. Prato, Lumezzane, Rimini figurano nel suo curriculum prima del grande salto di qualità con il Cagliari.

La Juventus se lo aggiudicò nel 2011, poi vi fu la nota vicenda che lo riportò non senza polemiche al Milan. Furono poi stagioni diverse: Fiorentina, genoa ancora Juve e poi ancora Lazio, Sassuolo e Brescia. In Nazionale ha totalizzato 7 presenze e una rete. Una volta lasciato il calcio giocato, intraprende la carriera dirigenziale accanto a Igli Tare, alla Lazio, e nel 2021 consegue il diploma di direttore sportivo e allenatore a Coverciano. Nel 2022 il ritiro ufficiale e l’avventura in tv a partire dal 2025 su Mediaset e poi anche DAZN.

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