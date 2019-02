Alessandro Nesta butta via tutto

Il Perugia non riesce a rialzarsi da una crisi di risultato e gioco che rischia di compromettere l’accesso ai playoff. In casa contro il Cosenza gli umbri sono incappati nella terza sconfitta consecutiva, quinta nelle ultime sei partite.

Alessandro Nesta ha parlato in modo sconsolato al termine della gara: "Non c'è nulla da salvare. Visto il vento che c’era oggi chi commetteva un errore l'avrebbe pagato, ed è toccato a noi. Dobbiamo fare molto di più, specie negli ultimi metri. Peccato, con questi tre punti potevamo avere una classifica diversa, ma andiamo avanti. Andremo a Venezia per tentare di fare la partita, anche se un ottimo risultato non cancellerebbe quello di oggi".

SPORTAL.IT | 23-02-2019 19:50