Alessandro Nesta non si dà pace

La pesante e inattesa sconfitta interna del Frosinone contro la Cremonese lascia in eredità un Alessandro Nesta amareggiato per la prestazione dei suoi giocatori: "È stata una partita stranissima, forse per l'ambiente in cui giocavamo: il primo gol era evitabilissimo, il secondo molto strano – ha dichiarato ai microfoni di 'Extra Tv' -. Poi ci siamo anche fatti buttare fuori".

L'ex calciatore di Lazio e Milan ha cercato comunque di trovare una spiegazione: "Era la terza partita in una settimana, avevamo speso molto e oggi non c'era il solito spirito – ha detto -. Penso l'abbiamo pagata oltre misura, perché anche la Cremonese si è abbassata molto, creando situazioni su errori nostri".

Sui prossimi impegni, Nesta ha aggiunto: "Tanti giocatori hanno dovuto fare tutte e tre le partite, quindi sono sicuramente stanchi. Il primo obiettivo è recuperare fisicamente e mentalmente, dobbiamo calmarci un attimo e recuperare i giocatori sotto tutti gli aspetti".

SPORTAL.IT | 07-03-2020 19:17