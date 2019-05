Alessandro Nesta s'appella al Foggia

Il Perugia cede nel finale a Foggia e vede allontanarsi l’obiettivo dei playoff.

Si deciderà tutto all’ultima giornata con lo scontro diretto contro la Cremonese, ma Alessandro Nesta si aspetta anche un “regalo” dallo stesso Foggia che andrà a Verona.

Il campione del mondo ha parlato anche del proprio futuro: “Nella prossima giornata confido proprio nel Foggia che dovrà vincere contro il Verona per poterci regalare i play-off. Io non mollerò nulla fino all’ultimo giorno. Abbiamo raccolto poco purtroppo, non credo nella sfortuna, c’è quindi qualcosa che non va. Il mio futuro? Quando finirà il campionato parlerò con la società con cui ho un rapporto bellissimo e stima reciproca. Valuteremo cosa si può fare e cosa non si può fare e prenderemo le nostre decisioni”.

Sulla gara: “Nel primo tempo abbiamo fatto molto bene offrendo anche un buon calcio, ma non siamo riusciti a segnare. Nel secondo tempo c’è stato più equilibrio ma non temevo tanto, poi il rigore ci ha ucciso perché inaspettato".

SPORTAL.IT | 06-05-2019 23:58