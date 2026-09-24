Inter, via Calhanoglu dentro Romano: rinnovo Hakan più lontano, ma per l’azzurro si è già mosso anche Amorim

Si prospetta una vera e propria asta per il centrocampista azzurro. Nerazzurri e rossoneri lo seguono da vicino e preparano il colpo, ma in casa Inter tanto potrebbe passare dal rinnovo di Calhanoglu

Giornalista pubblicista, redattore, divulgatore. E' una delle anime video del sito: racconta in immagini un evento e lo fa come pochi altri

All’Inter per sostituire Calhanoglu. Al Milan per accontentare un Amorim già pazzo di lui. È l’uomo del momento e non può essere altrimenti dopo un inizio di stagione da capogiro che tra qualche ora potrebbe anche vederlo esordire (probabilmente da titolare) nella prima Italia del Mancini bis. Parliamo, ovviamente, di Alessandro Romano che grazie alle sue prestazioni con la maglia del Cagliari ha convinto praticamente tutti. I fari delle big d’Italia, e non solo, sono rivolti in Sardegna e tra le contendenti più accreditate ci sarebbero, appunto, nerazzurri e rossoneri.

Amorim si muove per Romano

Partiamo proprio da Milanello, dove la situazione potrebbe essere più lineare rispetto a quella che si prospetta sulla sponda nerazzurra del Naviglio. Romano piace a Ruben Amorim, che si sarebbe anche già mosso per confermare le impressioni restituite dal classe 2006 dopo le prime uscite col Cagliari in campionato. Il tecnico portoghese del Diavolo avrebbe, infatti, riservato alcuni posti dell’Olimpico per i propri osservatori, così da poter seguire da vicino la prova dell’ex Roma con la maglia azzurra nella gara di Nations League che vedrà l’Italia inaugurare il nuovo corso di Roberto Mancini sfidando il Belgio. Il Milan prende appunti e in estate proverà ad affondare il colpo.

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Inter, rinnovo Calhanoglu in bilico

Un colpo che spera di poter piazzare anche l’Inter, che continua a seguire Romano da vicinissimo. In viale della Liberazione il tema di questo avvio di stagione resta però il rinnovo contrattuale di Hakan Calhanoglu. Un rinnovo che, come sottolineato da La Gazzetta dello Sport, sembra tutt’altro che scontato, nonostante l’incombere della scadenza, fissata al prossimo 30 giugno. Perché, se da un lato le qualità del turco non si discutono, dall’altro i troppi guai fisici iniziano a essere un problema non di poco conto per Christian Chivu e per le aspirazioni del club.

Calha fondamentale per Chivu

Calha ha saltato le ultime uscite per un risentimento all’adduttore della coscia destra e potrebbe recuperare dopo la sosta, magari preservandosi contro il Parma per poi arrivare al meglio nella fondamentale gara di Champions League contro il Club Brugge. Una sfida da non sbagliare assolutamente dopo ko all’esordio contro il Real Madrid. L’ex Leverkusen e Milan resta, infatti, importantissimo nello scacchiere tattico di Chivu e la sensazione è che, rinnovo o meno, fisico permettendo, continuerà ad avere un ruolo centrale per questa stagione nerazzurra. Tra qualche mese, poi, si vedrà.

Inter, Romano obiettivo numero uno

La certezza è che le 38 partite saltate nelle ultime sei stagioni sono un problema a cui l’Inter deve porre rimedio. Per questo motivo, Romano si candida con forza a ereditare da Calhanoglu le chiavi del centrocampo nerazzurro. E se anche il turco dovesse decidere di legarsi ancora al nerazzurro, la sensazione è che il talento nato a Winterthur, in Svizzera, resterà in cima agli obiettivi di mercato dei campioni d’Italia in carica. La base d’asta dovrebbe assestarsi attorno ai 20-25 milioni di euro, ma come detto ne se parlerà in estate.