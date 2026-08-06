Risentimento muscolare per la stella del Fenerbahce, fermata a scopo precauzionale nel corso del collegiale di Cavalese: non dovrebbero esserci rischi per il debutto nel torneo.

Piccolo contrattempo per l’Italvolley nella marcia d’avvicinamento agli Europei in programma tra Svezia e Turchia dal 21 agosto al 6 settembre. Niente di particolarmente grave, ma comunque un primo campanello d’allarme che ha iniziato a risuonare all’interno del centro di Cavalese dove il gruppo azzurro, guidato da Julio Velasco e dal suo staff, sta sostenendo un periodo di preparazione prima del torneo continentale. S’è fermata, infatti, Alessia Orro. E al suo posto il CT italo-argentino ha convocato in fretta e furia un’altra palleggiatrice, la giovane Safa Allaoui, nell’ultima stagione a Cuneo, nella prossima a Bergamo.

Fastidio muscolare per Alessia Orro: come sta la stella azzurra

Come fatto filtrare dalla stessa Fipav, la miglior giocatrice degli ultimi Mondiali ha accusato un leggero fastidio muscolare che ha invitato lo staff medico alla prudenza. Meglio fermarsi per qualche giorno, evitare sforzi, strappi e sollecitazioni che potrebbero rischiare di creare ulteriori problemi. Non ci sono test ufficiali e neppure amichevoli alle porte, dunque lo stop di Orro non avrà troppe ripercussioni sull’Italvolley. La palleggiatrice del Fenerbahce già a fine stagione aveva accusato dei problemi, che l’avevano costretta a star fuori in alcuni incontri di finale del campionato turco contro il Vakifbank.

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Europei volley, per l’Italia debutto il 21 agosto con la Croazia

Non dovrebbe trattarsi di nulla di grave, ma meglio non correre rischi. Anche perché il debutto nel torneo è lontano, ma non lontanissimo. L’Italia scenderà in campo alle 16 del 21 agosto contro la Croazia, poi affronterà nei successivi cinque giorni Montenegro, Svezia, Slovacchia e Francia. Non proprio un girone di ferro, d’altra parte l’allargamento a 24 squadre degli Europei ne ha abbassato il livello complessivo, almeno nella prima fase. In ogni caso, le precauzioni non sono mai troppe. Anche perché Orro servirà eccome nella successiva fase a eliminazione diretta, quattro partite senza appello verso l’unico titolo che manca all’Italia femminile targata Velasco.

Chi è Safa Allaoui, la palleggiatrice convocata da Julio Velasco

Nel frattempo per preparare schemi e situazioni di gioco all’Italia serviva un’altra palleggiatrice da affiancare a Carlotta Cambi. Spazio dunque a Safa Allaoui, ventenne che nello scorso campionato di Serie A1 ha fatto da riserva a Cuneo alla più esperta Noemi Signorile e che nel frattempo ha cambiato squadra, sbarcando nell’ambizios Bergamo. Per lei un’opportunità più unica che rara di far esperienza con la Nazionale maggiore, alla vigilia di un torneo importante e prestigioso come gli Europei. In attes che il piccolo problema di Alessia Orro rientri. L’alzatrice sarda è una delle colonne dell’Italia campione olimpica e mondiale in carica.