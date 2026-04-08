Alessia Orro, la finale per il titolo è in salita: il VakifBank strapazza a domicilio il Fenerbahce con super Boskovic

Parte decisamente male la serie che assegna il titolo in Turchia per il Fenerbahce di Alessia Orro: in gara 1 il VakifBank passa in casa della rivali, e ora avrà due gare casalinghe per chiudere i conti

Giornalista (pubblicista) sportivo a tutto campo, è il tuttologo di Virgilio Sport. Provate a chiedergli di boxe, di scherma, di volley o di curling: ve ne farà innamorare

Stasera la grande amica Myriam Sylla potrebbe alzare il primo (e unico) trofeo della stagione, col Galatasaray atteso dalla sfida di ritorno della finale di CEV Cup contro Chieri (all’andata a Torino le turche hanno vinto 3-2). Alessia Orro però non avrà molto tempo per concentrarsi su quel che farà la sua compagna di podcast, oltre che di nazionale: la palleggiatrice è impegnata infatti nella serie di finale della Sultanlar Ligi che vede il Fenerbahce rincorrere il VakifBank, che come da copione non ha steccato nel primo atto di una serie che rischia già di essere indirizzata sui binari preferiti dalla compagine di Giovanni Guidetti.

Falsa partenza: Boskovic e Markova fanno quello che vogliono

Orro e compagne poco hanno potuto per contrastare lo strapotere di Boskovic (22 punti) e Markova (11). Che offrendo una delle migliori versioni stagionali hanno impresso a marchio una finale che per il Fener s’è messa decisamente male, con Marcello Abbondanza che già in gara 2 (in programma sabato in trasferta) dovrà cercare di aggiustare qualcosa per non vederla irrimediabilmente compromessa.

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Il double è il grande obiettivo del VakifBank, fresco vincitore della Coppa di Turchia, ma soprattutto ancora in ballo anche in Champions League (dove sfiderà Conegliano il 2 maggio nella semifinale in programma proprio a Istanbul, sede della final four). Insomma, potrebbe anche arrivare un clamoroso triplete, e per quanto visto in gara 1 della serie che assegna il titolo turco non è un’impresa poi tanto peregrina.

E dire che Orro s’è impegnata e neanche poco per provare a mettere in ritmo le proprie bocche da fuoco, con Fedorovtseva che ha messo giù 21 palloni, mentre Melissa Vargas s’è “fermata” a 14. I rimpianti della formazione di Abbondanza si stagliano sullo sfondo di un secondo parziale nel quale erano avanti 21-20, prima di subire però il contro parziale decisivo che ha permesso alle ragazze di Guidetti di scappare sul 25-23 (avevano vinto 25-18 il primo set per poi imporsi 25-21 nel terzo).

Ora il VakifBank ha due gare in casa per chiudere i conti

In Turchia la serie che assegna il titolo si gioca al meglio delle 5 partite, con la squadra meglio piazzata durante la regular season che gioca in casa la seconda e la terza partita (sabato 11 e lunedì 13), con l’eventuale gara 4 in casa della peggio piazzata e la bella chiaramente in casa della migliore testa di serie.

Il VakifBank ha dunque la ghiotta occasione di poter chiudere i conti nel giro di 48 ore, sfruttando il fattore campo: per quanto visto nella prima partita, con una Boskovic così incontenibile e con la perfetta regia di Ozbay (due punti per lei, tanti quanti ne ha messi a referto Orro) la prospettiva è certamente realistica.

Al Fener servirà un’impresa per provare almeno a riaprire la serie, che la obbligherà comunque a vincere due gare in trasferta per ambire al titolo. Ma serviranno una Baladin più presente (appena un punto per la schiacciatrice) e qualcosa in più a livello di collettivo. Perché contro questo VakifBank il “compitino” non basta, e farà bene a prendere appunti anche Conegliano, attesa sabato da gara 1 della serie che mette in palio lo scudetto contro Milano.