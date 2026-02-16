Alessia Succo risponde a Doualla: clamoroso record mondiale nei 60 ostacoli. L’Italia ha una nuova stella dello sprint

La giovanissima piemontese è stata la grande sorpresa dei campionati allievi di Ancona dove ha vinto i 60 ostacoli con il tempo di 8”05 che vale il record mondiale Under 18. Insieme a Doualla è una delle grandi prospettive dell’atletica italiana

L’Italia continua a sfornare atlete di altissimo livello. Il futuro sembra sorridere alla nostra nazionale che può contare su delle promesse di primissimo piano soprattutto nel mondo della velocità. Se nella scorsa stagione i riflettori sono stati quasi tutti per la sorprendente Kelly Doualla, ora a chiedere spazio ci pensa Alessia Succo che ad Ancona ha firmato il record mondiale under 18 nei 60 ostacoli.

Il clamoroso record di Alessia

La due giorni di gara ad Ancona dove si sono svolto i campionati italiani allievi hanno portato in dote risultati di grandissimo livello in prospettiva. Il futuro della velocità azzurra sembra roseo e soprattutto “rosa”. L’exploit di Alessia Succo è da raccontare con la 17enne dell’Atletica Settimese che si conferma l’Under 18 più veloce al mondo. La giovanissima azzurra, dopo l’8″07 dello scorso anno, ha ritoccato ancora una volta il record mondiale di categoria che già le apparteneva fermando il tempo su 8”05. Un primato che la piemontese aveva strappato alla francese Cyrena Samba-Mayela (8”10 nel 2017), con la transalpina che ha conquistato l’argento nei 100 ostacoli alle Olimpiadi di Parigi.

Le emozioni di Ancona

Il successo di Alessia Succo ad Ancona, per quanto possa sembrare paradossale visto che si tratta di un record del mondo, rappresenta solo un primo passo per la piemontesi. I tecnici parlano di lei come un vero e proprio talento come ha dimostrato manche agli Europei Under 20 di Tampere dello scorso anno dove ha conquistato il bronzo contro atlete di tre anni più grandi di lei. “Correre ad Ancona è sempre emozionante soprattutto quando riesci a fare certi risultati – si legge nella nota emessa dalla Fidal – Ci speravo in un crono così anche perché non ho avuto molte chance con gli ostacoli bassi (nella categoria allieve gli ostacoli sono di 76,2 cm invece degli 83,8 delle senior). Spero di fare ancora meglio in questa stagione. L’obiettivo è puntato su Rieti”. Il riferimento è ai campioni europei Under 18 che si terranno in Italia dal 16 al 19 luglio.

Succo, Doualla e non solo: la velocità azzurra

La velocità italiana al femminile sembra godere di un momento di ottima salute e soprattutto di prospettive incredibili. In questo momento Zaynab Dosso è il punto di riferimento. Ma alle sue spalle scalpita Kelly Doualla che lo scorso anno ha stupito il mondo centrando l’oro individuale nei 100 metri agli Europei Under 20 e facendo bis con la staffetta. Ma non è l’unica stella nascente della velocità al femminile. La capofila è Elisa Valensin che però nelle ultime stagioni si è dedicata con maggiore insistenza a 200 metri e 400 metri, mentre sui 100 Alice Pagliarini si è guadagnata da tempo i gradi di predestinata, un gruppo che è destinato a regalare grandi soddisfazioni all’atletica italiana.