Alessia Tornaghi non nasconde l'emozione

Milano sarà la sede della tredicesima edizione del Golden Skate Awards, prestigioso gala internazionale di pattinaggio su ghiaccio in scena sabato 30 novembre nella rinnovata cornice dell’Allianz Cloud.

I grandi campioni del pattinaggio artistico si preparano ad incantare migliaia di appassionati del genere in uno degli appuntamenti più attesi nel mondo del ghiaccio. Oltre alle guest star Carolina Kostner, Evgeni Plushenko e Javier Fernandez, animeranno lo show diversi fuoriclasse azzurri, tra i quali figura anche la campionessa italiana in carica di figura individuale senior Alessia Tornaghi. "Sarà emozionante esibirsi con questi grandi campioni del pattinaggio mondiale – ha detto a Rai Sport la 16enne milanese -. Pattinare è sempre stata la mia passione, mi diverte. L’età media dei pattinatori è sempre più bassa, la disciplina sta crescendo molto tra i giovani. Io come la Kostner? Siamo molto diverse, ma vorrei arrivare al suo livello".

SPORTAL.IT | 22-11-2019 12:14