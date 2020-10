Alessio Cerci pronto per una nuova sfida

Alessio Cerci è pronto per una nuova sfida.

Svincolato, l’attaccante, che ha compiuto 33 anni a luglio, potrebbe scendere in serie C. Si era fatto il nome del Lecco, qualche giorno fa, ma non se n’è fatto nulla.

Le ultime esperienze del Thierry Henry di Valmontone sono state con Verona, Ankaragucu in Turchia, e Salernitana, dove è stato agli ordini dell’antico maestro Ventura. Cerci vanta anche quattordici presenze con la nazionale maggiore italiana.

OMNISPORT | 07-10-2020 16:31