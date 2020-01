Alessio Da Cruz saluta l'Italia

Continua la rivoluzione nell’attacco dell’Ascoli. Dopo la cessione di Matteo Ardemagni al Frosinone a partire è Alessio Da Cruz. L’attaccante olandese ex Parma era stato messo tra i partenti dopo la brutta reazione avuta a causa dell’espulsione subita contro il Trapani (diverbio con i tifosi bianconeri presenti in Sicilia) e le pretendenti non si sono fatte attendere.

A spuntarla è stato lo Sheffield Wednesday, formazione che milita nella seconda serie inglese, la Championship.

La formula del trasferimento è quella del prestito oneroso con diritto di riscatto dal Parma, che detiene ancora la proprietà del cartellino del giocatore.



SPORTAL.IT | 28-01-2020 22:46