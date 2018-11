Alessio Salucci dice no alla MotoGp

Alessio 'Uccio' Salucci, direttore sportivo dell'Academy di Valentino Rossi, con 'Tuttosport' ha parlato del trionfo di Pecco Bagnaia in Moto2 (il secondo di fila per un prodotto del vivaio valentiniano, dopo quello di Franco Morbidelli del 2017) e si è anche soffermato sull'ipotesi relativa alla creazione di un team di MotoGp.

"Non è un discorso chiuso, ma per me non ha senso farla – ha detto -. A parte che la MotoGp è molto costosa e non vinci se non hai una squadra ufficiale, il nostro compito è lavorare sui giovani per portarli fino alla MotoGp. Vogliamo curare i piloti a 360°, in modo che abbiano la testa libera e in pista possano pensare solo ad andare forte".

"Peccato per la caduta di Valentino, perché sarebbe stata la domenica perfetta", ha aggiunto Uccio parlando dell'appena trascorso fine settimana in Malesia e dell’inconveniente occorso al suo migliore amico. Manca soltanto un appuntamento alla conclusione del Motomondiale 2018 e tutti e tre i titoli sono stati assegnati.

