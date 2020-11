Alex Albon resta in bilico

La Ferrari non è stata l’unica scuderia i cui due piloti, durante il Mondiale 2020, sono stati protagonisti di rendimenti opposti. Anche la Red Bull ha vissuto qualcosa di analogo, con Max Verstappen che è stato spesso l’unico a riuscire almeno in parte a contrastare il dominio della Mercedes, ed Alex Albon a difettare di continuità.

Il pilota thailandese di passaporto britannico rischia di non essere confermato per la prossima stagione, con Nico Hulkenberg e Sergio Perez considerati favoriti per prendere il suo posto.

Il grande capo del team di Milton Keynes, Helmut Marko, ha però specificato che la decisione finale verrà presa solo al termine dell’attuale stagione: “Abbiamo sempre detto che le valutazioni finali verrano fatte dopo Abu Dhabi e il piano non è cambiato” ha detto Marko.

“In Turchia Alex ha fatto una gara relativamente buona fino al testacoda, ma come squadra dobbiamo guidare all’insieme e alla stagione in generale. Non ci sono e neanche vogliamo portare avanti giudizi intermedi”.

19-11-2020