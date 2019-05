Alex Caffi torna al volante

I riflettori della Nascar Whelen Euro Series 2019 stanno per riaccendersi e la Alex Caffi Motorsports è pronta a tornare in pista anche con lo stesso team manager già pilota di F1 in uno dei weekend più appassionanti e sentiti della stagione, quello del secondo round in programma sul circuito Daniel Bonara di Franciacorta (ITA) nel fine settimana del 12 maggio. Nel team monegasco si respira l'aria delle grandi occasioni e il chiaro obiettivo è quello di migliorare quanto raccolto nel weekend d'esordio stagionale a Valencia utilizzando le due gare previste a Franciacorta come rampa di lancio per il prosieguo nella spettacolare serie. Sul circuito bresciano, Alex Caffi tornerà a vestire i panni di pilota e si accomoderà nell'abitacolo della Ford Mustang #1. Nella categoria regina completano quindi la line-up il giapponese Kenko Miura sulla Chevrolet SS #2 e il francese Thomas Ferrando sulla seconda Ford Mustang #27. In Elite 2 scenderanno in pista il greco Thomas Krasonis sulla #1, il finlandese Jesse Vartiainen sulla #2, entrambi alla stagione di debutto, e l'“azzurro” Pierluigi Veronesi sulla Ford Mustang #27. Sulla medesima vettura il compito di difendere i colori del team come pilota Elite Club è affidato al britannico Callum Cripps.

"Nel team la novità più grande di Franciacorta è segnata dalla mia presenza come pilota – racconta Caffi -. La 'colpa' è tutta di Jacques Villeneuve, presente anche lui al via, e di Jerome Galpin, il promotore del campionato, che alla fine mi hanno convinto a rimettermi al volante. Sono contento, naturalmente, anche se cercherò soprattutto di divertirmi e di far divertire il pubblico. Ci attendiamo belle prestazioni da Ferrando, convinti di potergli mettere a disposizione una vettura competitiva, ma attenzione a tutti i nostri piloti; siamo soddisfatti per come è iniziata la stagione e a Franciacorta puntiamo a vivere un weekend davvero positivo".

