Alex Frei ha fatto crack

Pessima notizia per i campioni d’Italia del Renon. Nel successo sofferto per 1-0 sul Cortina, il bomber caldarese Alex Frei ha subito la frattura dell’avambraccio. Stagione finita così per il miglior realizzatore della rosa di coach Riku Lehtonen.

Al 14esimo minuto, l’attaccante caldarese esce dalla panca puniti, inizia il pressing su Nicholas Trecapelli, che dietro la porta lo spinge contro la balaustra. Frei cade, si tiene la mano e deve lasciare il ghiaccio. Grande tegola per i “Buam”, che perdono così il loro topscorer. Il 25enne d’Oltradige ha giocato una straordinaria stagione, una delle migliori in assoluto. In 29 uscite ha segnato ben 26 gol, servendo anche 23 assist. Con 49 punti all’attivo era settimo nella classifica dei topscorer AHL. Il numero 21 del Renon verrà operato già mercoledì pomeriggio. Dopo due mesi, Frei potrà scendere nuovamente sul ghiaccio.

"Non posso ancora credere, che la mia stagione sia già terminata a febbraio. Avevo ancora tantissimi obiettivi, purtroppo non li posso più realizzare. Per me è molto duro, sapere che non posso più dare una mano alla squadra. Quest’anno siamo stati sfortunati, abbiamo avuto tanti infortuni. Ma sono sicuro che i miei compagni continueranno la corsa pure senza di me. Io intanto tiferò per loro dalla tribuna" ha affermato Frei.

SPORTAL.IT | 20-02-2019 11:45