Il Bournemouth esclude l'ex Milan Alex Jiménez nel mezzo delle indagini sui post social

Dubbi sull'oprato del difendore ex rossonero arrivato in Inghilterra circa un anno e mezzo fa: che cosa sappiamo dell'investigazione in corso

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

Il Bournemouth ha confermato l’esclusione dalla rosa di Alex Jiménez che, dunque, non sarà tra i disponibili per la partita di sabato contro il Fulham, in seguito all’apertura di un’indagine relativa ad alcuni suoi post pubblicati sui social media. Un’indagine che accende un focus sul giocatore ex Milan, su cui dovrà essere fatta chiarezza per quel che è noto.

Alex Jimenez escluso dal Bournemouth

Non si conoscono i dettagli della vicenda emersa nel primo pomeriggio di venerdì 8 maggio e che interessa, per ora, esclusivamente Jiménez. Il difensore ha collezionato 32 presenze con la maglia del Bournemouth in questa stagione e ha iniziato da titolare le ultime cinque partite di Premier League.

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In una dichiarazione rilasciata venerdì, il club ha affermato:

“L’AFC Bournemouth è a conoscenza dei post che circolano sui social media riguardanti il ​​terzino destro Álex Jiménez. “Il club comprende la gravità della situazione e sta attualmente indagando. Di conseguenza, Álex non sarà incluso nella rosa per la partita di Premier League di domani contro il Fulham e il club non rilascerà ulteriori commenti al momento”.

I dubbi di Iraola

L’allenatore del Bournemouth, Andoni Iraola, ha affrontato la questione durante la conferenza stampa pre partita. “Il club deve svolgere le proprie indagini e accertare cosa sia realmente accaduto”, ha dichiarato. “Poi agiremo di conseguenza. Spero che non sia quello che pensiamo”.

Jiménez, che ha compiuto 21 anni venerdì, è arrivato a titolo definitivo dal Milan a febbraio per 17 milioni di sterline, dopo un periodo in prestito, e ha firmato un contratto della durata di cinque anni e mezzo. Lo spagnolo ha militato per 10 anni nel Real Madrid prima di trasferirsi in Italia nel 2024.