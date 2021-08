Alex Marquez gela Danilo Petrucci

Il centauro della Honda Alex Marquez in conferenza stampa si è detto in disaccordo con Danilo Petrucci, che ritiene che nella MotoGp attuale i piloti più alti e pesanti siano svantaggiati.

“A me non capita, dipende molto dalla conformazione fisica. Se sei pesante spingi di più sulle gomme e il bilanciamento può essere difficile, ma Danilo ha vinto al Mugello, dove il peso è importante. Io credo che se sei convinto, sei veloce su qualsiasi moto”, sono le chiare parole dello spagnolo in conferenza stampa.

OMNISPORT | 19-08-2021 08:05