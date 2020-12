Alex Marquez sul fratello: "Tra 3 mesi in pista, forse 6 in caso di rischio"

Alex Marquez ha rilasciato un’intervista a Diario Sport soffermandosi sull’infortunio del fratello, l’otto volte campione del mondo: “E’ un periodo molto difficile per Marc, ma finalmente, dopo mesi, lo vedo rinfrancato e questo mi fa pensare che le cose abbiano iniziato a girare per il verso giusto. Sono passate solo tre settimane dall’operazione ed è molto frettoloso dire se sarà in preseason o se salterà due gare”.

Marc Marquez, come sottolinea il fratello, dovrà essere cauto: “Il periodo di recupero previsto per lui è di tre mesi, ma anche la più semplice difficoltà potrebbe far raddoppiare questo tempo. Deve andare con i piedi di piombo e fare attenzione a tutto quello che dicono i dottori. Però lo vedo incoraggiato, sinceramente. L’operazione è stata lunga e quando è tornato a casa era molto provato. Ora ogni volta che lo vedo sembra avere più energia ed è la cosa più importante: è calmo e lavora a testa bassa”.

