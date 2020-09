Alex Morgan torna in Europa: ha firmato col Tottenham

Nuova avventura in Europa per Alex Morgan, stella della Nazionale statunitense di calcio femminile, che dopo l’esperienza al Lione di qualche anno fa ha scelto il Tottenham.

La Morgan peraltro torna in campo dopo aver partorito lo scorso maggio e lo farà proprio in Inghilterra, Paese che non gli ha ancora del tutto perdonato l’esultanza della ‘tazza di tè’ durante gli ultimi Mondiali femminili.

Non è ancora chiaro se la Morgan resterà al Tottenham fino al 31 dicembre o completerà la stagione in Europa prima di rientrare all’Orlando Pride, suo club di appartenenza che ha già girato agli Spurs le compagne Shelina Zadorsky e Alanna Kennedy.

Alex Morgan è la calciatrice che guadagna di più ed in tre occasioni (2016, 2017 e 2019) è stata nominata nella FIFPro World XI. Oltre ad aver vinto due Mondiali e un oro olimpico con gli Stati Uniti.

OMNISPORT | 12-09-2020 17:13