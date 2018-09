Alex Sandro cade dalle nuvole

La notizia della separazione tra Giuseppe Marotta e la Juventus ha turbato la gioia dei bianconeri dopo la squillante vittoria sul Napoli, che ha creato il primo solco in classifica sulla concorrenza.

Da Allegri ai giocatori, tutti sono parsi sorpresi dall’annuncio del dirigente, come confermato da Alex Sandro al termine della partita: "Non sapevo niente, ma sono sicuro che sa quello che fa” ha detto il brasiliano.

Sulla partita: “Era un confronto diretto e dovevamo essere concentrati contro una squadra che ha fatto bene anche con un giocatore in meno. Difficile trovare una squadra contro la Juve, ma complimenti al Napoli”.

SPORTAL.IT | 29-09-2018 23:55