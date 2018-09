Alex Sandro manda un messaggio alla Juve

"Non ho mai pensato di lasciare la Juventus, ma non sono ancora arrivate proposte di rinnovo. Ho ancora questo anno di contratto, più il prossimo. Mi concentro soltanto sul presente, poi vedremo cosa succederà": è il messaggio mandato da Alex Sandro al club bianconero attraverso i microfoni di Sky Sport.

Per il cursore ex Porto si è parlato spesso di un trasferimento in Inghilterra, ma né Manchester City né Chelsea hanno affondato il colpo. E la Juve avrebbe dovuto trovare in fretta un'alternativa a un elemento di sicuro valore.

"Possiamo diventare la miglior difesa d'Europa, dobbiamo ancora lavorare tanto e bene ma abbiamo tanta qualità" ha aggiunto Alex Sandro.

SPORTAL.IT | 21-09-2018 18:50