Alex Sandro: "Vorrei giocare in Premier"

Il terzino della Juventus Alex Sandro ha parlato del suo futuro dal ritiro della Nazionale del Brasile.

L'esterno bianconero ha confessato il suo desiderio di giocare un giorno in Premier League: "Un giorno mi piacerebbe giocare in Premier League. In questo momento sono molto felice nel club in cui gioco e nel campionato in cui gioco, e adesso il mio desiderio è di continuare dove sono perché sono veramente felice".

Alex Sandro è in scadenza nel 2020 ed è stato accostato ai due club di Manchester.

SPORTAL.IT | 20-11-2018 20:35