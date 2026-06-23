La notizia della positività al doping del marciatore scatena la rabbia dei colleghi, di quelli che da sempre avevano messo in dubbio le sue ragioni: il mondo dell’atletica contro Alex

La notizia della positività all’epo di Alex Schwazer è arrivata come un fulmine a ciel sereno. Il marciatore italiano, ormai a fine carriera, è stato trovato positivo dopo una gara in Germania dove aveva anche fatto segnare il record nella maratona di marcia. Sui social però arriva anche il momento della rivincita per tanti atleti italiani, soprattutto del mondo della marcia come Stano e Palmisano, che alle tesi difensive dell’altoatesino non avevano mai creduto.

L’ironia di Massimo Stano

La vicenda di Alex Schwazer nel corso degli ultimi anni ha viaggiato su due binari quasi paralleli. L’opinione pubblica si è schierata quasi tutta compatta dalla parte del marciatore che ha difeso le sue ragioni dopo la seconda positività e che ha portato a una squalifica di 8 anni. Dall’altra invece il mondo dell’atletica e della marcia in particolare che non ha mai creduto alla tesi di Alex. E quando la notizia della positività è stata annunciata ieri i commenti sono arrivati immediatamente sui soci. Tra i primi c’è stato il marciatore Massimo Stano che ha scelto la strada dell’ironia sul suo profilo Instagram lanciando una specie di sondaggio: “Secondo voi con cosa sarà stato contaminato?” e ha proposto tre opzioni: “Pomata, bistecca e asciugamano”.

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Palmisano tra popocorn e Netflix

Uno dei momenti importanti che hanno portato una grossa fetta dell’opinione pubblica dalla parte di Alex Schwazer è stato il documentario “Running for my truth” proposto anche sulla piattaforma Netflix nel quale il campione altoatesino spiegava tutte le sue ragioni e i dubbi nei confronti di quello che ha sempre denunciato come un complotto della Wada. Antonella Palmisano, marciatrice campionessa alle Olimpiadi di Tokyo, non ha mai creduto alla versione dei fatti di Alex. Spesso si è scontrata con i suoi tifosi anche sui social. E ora decide di affidare a una storia il suo giudizio sulla questione pubblicando l’immagine di popcorn e proprio del logo di Netflix con la didascalia: “Mi do anche una grattata”.

Arese è scatenato: la battaglia contro i fan di Schwazer

Il mondo dell’atletica sembra aver preso posizione. Sui social Pietro Arese, mezzonfondista azzurro, ha deciso di farne una vera e propria battaglia rispondendo alle tesi dei fan di Schwazer con una serie di storie sulla sua pagina Instagram. Il piemontese ha scelto la strada dell’ironia per provare a smontare le tesi difensive sull’azzurro che non è solo uno sportivo ma ha trovato la fama anche grazie alla sua partecipazione al Grande Fratello Vip. La risposta forse più velenosa arriva a un utente che si chiede il senso di “doparsi a carriera finita” e il mezzofondista non si risparmia: “Le prime due volte era in piana carriera agonistica, li aveva senso. Ora davvero non lo capisco anche io”, scrive in modo molto sarcastico. L’atteggiamento di Arese riflette però gran parte di quello del mondo dell’atletica che, pur non schierandosi apertamente (tranne poche eccezioni come Antonella Palmisano) non ha mai davvero creduto alle tesi difensive di Schwazer.