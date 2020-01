Alex Vinatzer entra tra i grandi

Primo podio in carriera per Alex Vinatzer.

Il ventenne gardenese ha chiuso al terzo lo slalom speciale di Zagabria vinto dal francese Clement Noel, al quarto successo in carriera, col tempo di 1.57.14, davanti allo svizzero Ramon Zehnhaeuser, staccato di sette centesimi.

Vinazter, ottavo dopo la prima manche, ha accusato un ritardo di 29 centesimi. Bene altri due azzurri, Manfred Moelgg ottavo e Simon Maurberger decimo.

"Non riesco a smettere di sorridere, sono veramente felice – il commento di Vinatzer a fine giornata – Grazie allo staff e a tutti per questo primo podio in carriera. Spero di riuscirci nuovamente nelle prossime gare".

SPORTAL.IT | 05-01-2020 22:19