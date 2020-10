Alex Zanardi compie 54 anni: il toccante messaggio di Pancalli

Alex Zanardi compie 54 anni: sui social arrivano centinaia di messaggio di affetto per il campione di handbike, a poco più di quattro mesi dal tragico incidente nei pressi di Pienza, quando si scontrò contro un camion.

L’ex pilota di Formula 1 è attualmente ricoverato al San Raffaele di Milano, assistito dalla famiglia, dalla moglie Daniela e dal figlio Niccolò. Questo il messaggio del presidente del Comitato Italiano Paralimpico Luca Pancalli: “Sei tutti i giorni nei nostri pensieri e non vediamo l’ora di riabbracciarti. Ci mancano i tuoi sorrisi, il tuo umorismo, la tua ironia. Non mollare, come hai sempre fatto. Noi siamo qui in attesa di festeggiare la piu’ bella delle tue vittorie #ForzaAlex”.

“”Credo che la curiosità sia l’unica cosa di cui abbiamo bisogno nella vita. Se sei curioso troverai la tua passione. E i risultati che avrai saranno il risultato di quanta passione metterai nella tua vita”. Impegnato in un’altra, l’ennesima, sfida, compie gli anni Alex #Zanardi!”, è il messaggio del Coni.

Così invece la Federciclismo: “Un giorno speciale per un uomo speciale. Tutti noi facciamo il tifo per te: buon compleanno Alex”.

L’ultimo bollettino del San Raffaele parlava di “progressi significativi” dopo 4 operazioni alla testa, anche se i sanitari ancora non si sbilanciano: “Ribadiamo il permanere di un quadro clinico generale complesso, sulla cui prognosi è assolutamente prematuro sbilanciarsi”.

OMNISPORT | 23-10-2020 12:01