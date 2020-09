Alex Zanardi, l'aggiornamento sulle sue condizioni: parla Pancalli

Il presidente del Comitato Italiano Paralimpico, Luca Pancalli, ha aggiornato i tifosi e gli sportivi sulle condizioni di Alex Zanardi, l’ex pilota Formula 1 e campione di handbike attualmente ricoverato al San Raffaele di Milano dopo il grave incidente avvenuto durante una gara benefica di handbike nei pressi di Siena, lo scorso 19 giugno.

“Alex Zanardi sta lottando per la seconda prova più difficile della sua vita e lo sta facendo al massimo“, ha spiegato Pancalli, intervendo nel corso della presentazione del volume di Papa Francesco – “Mettersi in gioco, Pensieri sullo sport” – allo Stadio delle Terme di Caracalla.

“Siamo in contatto quotidianamente con la moglie Daniela. Alex è una persona importante per la famiglia dello sport italiano e anche internazionale per la sua capacità di amplificare e semplificare concetti importanti – ha continuato – in questo è straordinario e sono convinto che continuerà a farlo per il resto dei suoi giorni“.

Zanardi, che ha subìto quattro operazioni alla testa, era stato in un primo momento trasferito in una clinica specializzata in riabilitazione nel lecchese per iniziare il recupero. Dopo pochi giorni era stato ricoverato al San Raffaele per alcune complicazioni.

L’ultimo bollettino ufficiale sulle sue condizioni, risalente a tre settimane fa, comunicava “significativi miglioramenti”: “Dopo un periodo durante il quale è stato sottoposto a cure intensive in seguito al ricovero del 24 luglio il paziente ha risposto con miglioramenti clinici significativi. Per questa ragione attualmente è assistito e trattato con cure semi intensive presso l’Unità Operativa di Neurorianimazione, diretta dal professor Luigi Beretta”.

OMNISPORT | 07-09-2020 16:54